Медведев назначен председателем комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначен председателем межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совете безопасности РФ.

Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

Так, по документу, зампред становится председателем комиссии, заместителем председателя назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В состав также включены полномочные представители президента во всех федеральных округах глава ФСИН России, заместители руководителя администрации президента, первый замминистра внутренних дел, первый замдиректора ФСБ, замы министерства обороны, министерства финансов, генпрокурора, секретаря Совбеза РФ, начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ - заместитель начальника генштаба ВС РФ.