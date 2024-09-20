Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на свой источник, знакомый с подготовкой документа, перечень утвержден в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

В перечень вошли 47 стран и территорий, которые "реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям". В том числе в него включены Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие государства.

Из стран ЕС в перечень не вошли Словакия и Венгрия, а из стран НАТО в перечень не включена Турция.