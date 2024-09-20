Число арестованных по делу о стрельбе Wildberriеs выросло до 20

Басманный суд Москвы арестовал еще 10 человек по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries в центре Москвы. Всего по делу в данный момент арестовано 20 человек, сообщает ТАСС.

Обвинения предъявлены 33 лицам, включая сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука. Предприниматель обвиняется в двух эпизодах убийства, покушении на полицейского и самоуправстве. В отношении него ходатайство об аресте в районный суд пока не поступало.

По данным издания, силовики провели обыски у Бакальчука. Изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

Как сообщало Накануне.RU, 19 сентября Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Ожидалось, что меру пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку изберут 20 сентября.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries в Москве, по данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались. Владислава Бакальчука задержали на 48 часов, предъявив обвинение сразу по нескольким статьям.