Милонов потребовал почистить с хлоркой кабинет в Госдуме, в котором сняли видео с оральным сексом

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, потребовал изгнать демонов, окропить святой водой и почистить с хлоркой кабинет, в котором было снято видео, на котором девушка занимается оральным сексом с возможным депутатом от КПРФ, сообщает Telegram-канал SHOT.

На пикантных кадрах молодая девушка в кабинете с флагом КПРФ сперва заигрывает с мужчиной, сидит у него на коленях и только затем "переходит к делу".

Официального подтверждения, что на видео действительно кабинет Госдумы и депутат от КПРФ пока нет - в самой партии заявили, что посмотрели видео и "проводят работу". Представители партии рассматривают версию, что видео могло быть сгенерировано нейросетью.

Между тем SHOT сообщает, что юной развратнице 25 лет и якобы она является проституткой-индивидуалкой.

Депутат Милонов призвал второго участника видео написать заявление о сложении полномочий, каяться и "краснеть от стыда, как флаг КПРФ":