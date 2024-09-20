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Политика Свердловская область
Фото: страница Алексея Коробейникова / vk.com/a_korobeynikov

Никита Михалков назвал преступлением липовый "уход на СВО" депутата Коробейникова

Никита Михалков посвятил депутату свердловского заксобрания от "Единой России" Алексею Коробейникову эпизод в своей авторской программе "Бесогон". Режиссера возмутило "липовое" заявление парламентария об "уходе на СВО".

"Самое невероятное. Ничего не страшно. И не возникает мысли, что в военное время это преступление. Потому что одно дело, когда ты говоришь: "Я иду работать в министерство обороны, в бухгалтерию работать". А что в этом плохого? Ничего плохого. А другое дело фотографироваться с автоматом и говорить, что идешь воевать", — возмутился Никита Михалков.

Алексей Коробейников(2024)|Фото: страница в VK Алексея Коробейникова

21 августа депутат свердловского заксобрания от "ЕР" Алексей Коробейников заявил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт, пообещав отвечать на звонки "по мере возможности". Также он опубликовал фото в соцсети в военной форме с нашивкой "Депутат". Многих удивило такое привлечение к себе внимания — особенно если политик реально собрался воевать, то вряд ли ему стоить выставлять на обозрение противника принадлежность к депутатскому корпусу. Также Коробейников фотографировался на полигоне с дроном "Упырь".

Затем выяснилось, что боевые и специальные задачи без отрыва от работы Коробейников выполняет в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономической службы" Минобороны РФ, то есть в бухгалтерии, которая рассчитывает выплаты военнослужащим. А производители дрона "Упырь" заявили, что депутат с красивыми шевронами "просто приехал на полигон, где проходит обучение, попросил подержать дрон у бойцов, сфоткался и ушел".

Наблюдатели предположили, что таким образом Алексей Коробейников планировал получить 25% льготу на участие в праймериз ЕР и далее пройти в Госдуму.

Теги: Никита Михалков, Алексей Коробейников


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Ранее 21.08.2024 15:41 Мск Депутат ЗакСО Коробейников отправился добровольцем на СВО

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