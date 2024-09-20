В Петербурге 12 людям вменили продажу информации о движении поездов

В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек, которым вменяют продажу информации о передвижении поездов по России.

Злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2020 г. Организатором стал бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании. Он вступил в сговор с бывшими и действующими коллегами.

Они подключились к терминалу, на который в реальном времени поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов. Кто хотел, мог купить эти сведения. Компания имела несколько десятков постоянных заказчиков, каждый из которых ежемесячно платил за доступ к информации от 500 тыс. до 1 млн руб. За время работы банда заработала 100 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Восемь фигурантов отпущены под обязательства о явке, четверо задержаны, сообщает МВД.