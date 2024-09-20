В Тюмени задержали 15 человек, в том числе чиновников, за махинации с закупками для нужд СВО

В Тюмени ФСБ задержала 15 тюменцев, в том числе сотрудников регионального правительства и бизнесмена Сергея Роженцева — сына бывшего депутата городской думы Валерия Роженцева. Их подозревают в завышении стоимости поставок для нужд СВО, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на собственный источник.

Примерная сумма хищений оценивается в 200 млн руб.

"Задержания прошли вчера рано утром. Людей брали прямо в квартирах, проводили обыски, изъяли средства связи и хранения информации. Некоторые задержанные работают в одном из профильных департаментов правительства Тюменской области", — сообщает издание

10 человек отпустили под подписку о невыезде. Самого Роженцева и еще четверых подозреваемых поместили в СИЗО.

Сергей Роженцев является генеральным директором "Группа компаний "Деловой мир" и "Интеллект", занимающихся рекламной деятельностью и разработкой программного обеспечения. Кроме того, он является учредителем восьми обществ с ограниченной ответственностью, одно из которых занимается производством полуфабрикатов.