Следствие просит арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

Следственный комитет просит арестовать более 20 участников перестрелки у головного офиса Wildberries.

В Басманном суде Москвы уточнили, что ходатайства об аресте Владислава Бакальчука нет, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об аресте двух фигурантов - Умара Чичаева и Мансура Исаева. Это сделано «ради обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны следствия".

19 сентября Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Ожидалось, что меру пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку изберут 20 сентября.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries в Москве, по данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались. Владислава Бакальчука задержали на 48 часов, предъявив обвинение сразу по нескольким статьям.