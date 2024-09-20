В Екатеринбурге увековечили память группы Дятлова

В Екатеринбурге возле здания Уральского федерального университета открылся памятник туристической группе Игоря Дятлова. Он представляет собой массивную гранитную глыбу с табличкой, на которой указаны имена и фамилии студентов. Знаковая деталь памятника – лыжи и палки, выполненные из металла.

"Мне трудно говорить сегодня, потому что Игорь Дятлов был для меня настоящим другом, непросто сдержать эмоции. В Великую Отечественную войну была поговорка: один раз сходить в разведку – друг на всю жизнь. Для меня люди, с которыми я ходил в походы высшей категории сложности – это друзья на всю жизнь. Побывать с ними в походах было большим счастьем, это оставило неизгладимый след в моей жизни. Вспоминаю наше общение с большой теплотой, благодарен, что я мог их лицезреть, учиться у них. Они в моей памяти навсегда", - приводит пресс-служба УрФУ слова выпускника вуза Петра Бартоломея, который лично знал Игоря Дятлова и неоднократно ходил с ним в походы.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы.

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения. За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная теория, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.

Ежегодно 2 февраля, в день гибели туристов, в Екатеринбурге проходит конференция, посвященная памяти группы Дятлова. На таком мероприятии, состоявшемся в 2024 г., стало известно, что в Екатеринбурге появится общественная организация памяти группы Дятлова. Также в городе могут появиться "Дятловские чтения".