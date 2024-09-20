Пермский таксист обманул пассажиров и в 15 раз завысил стоимость поездки

Пермский таксист в 15 раз завысил стоимость поездки, воспользовавшись тем, что его пассажиры были пьяны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. Два молодых человека "поймали" машину возле бара "День и ночь". Водитель согласился довезти клиентов за тысячу рублей. Однако один из парней был изрядно пьян и передал водителю свой телефон, чтобы тот перевел нужную сумму. Вместо тысячи водитель перевел себе 15 000 рублей.

В суде таксист подтвердил свою явку с повинной, признал вину в совершении преступления, раскаивался. Он признался, что на самом деле воспользовался состоянием клиента и решил, что на утро он не вспомнит всех обстоятельств произошедшего.

Ленинский районный суд Перми признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета). Ему назначили наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, посчитав приговор необоснованным. По его мнению, водитель перевел деньги не тайно от потерпевшего, а злоупотребляя доверием, в связи с чем его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда пришла к выводу о том, что суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о виновности таксиста в совершении кражи. Оснований для иной квалификации действий осужденного не имеется, то обстоятельство, что мужчина совершил хищение принадлежащих потерпевшему и хранящихся на его счете денег путем перечисления в большей сумме, не свидетельствует о совершении им мошеннических действий путем обмана либо злоупотреблением доверием.

Приговор оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения.