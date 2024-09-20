В Екатеринбурге эвакуировали Свердловский областной суд

В Свердловском областном суде в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация всех сотрудников и подсудимых. Так в здании проводились учения по пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, по легенде у посетителя в сумке вспыхнул ноутбук и огонь перекинулся на мебель, находившуюся в холле. В результате произошло сильное задымление. Собственными силами справиться с возгоранием не получилось, поэтому было принято решение о немедленной эвакуации всех, кто в этот момент находился в здании суда.

Была вызвана бригада пожарных, которая приехала на место происшествия уже через 5 минут. В это время судьи, работники аппарата, служащие и посетители через эвакуационные выходы покинули здание. А подсудимый был эвакуирован службой конвоя через конвойный коридор.

Однако во время обхода здания судебными приставами были обнаружены сотрудники, которые не смогли из-за задымления пройти к эвакуационным выходам. Их эвакуацию организовали через окно на крышу гаража, а затем они спустились вниз по пожарной лестнице.

Как уточнили в Свердловском облсуде, в учениях приняли участие 357 человек, время эвакуации составило 7 минут.