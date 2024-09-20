Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области

В Челябинске состоялась инаугурация победившего на выборах губернатора Алексея Текслера. Церемония прошла в театре оперы и балета имени Глинки. В ней поучаствовали заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, уральский полпред Владимир Якушев, глава Курганской области Вадим Шумков, Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Югры Руслан Кухарук.

На церемонии в оперном театре руководитель областного избиркома Евгений Голицын объявил официальные результаты голосования: Алексей Текслер получил 1 млн 23 тыс. 767 голосов (81,28%).

После объявления результатов губернатор присягнул на верность жителям Челябинской области.

Главу региона поздравил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

"От эффективной работы в каждом регионе зависит будущее страны, ее развитие. Результаты выборов говорят о высокой поддержке жителями, это оценка эффективной работы губернатора и команды за пять лет. Уверен, что и в ближайшие пять лет регион будет идти вперед. Быть губернатором такого важного региона – большая честь и ответственность", – сказал зампред российского кабмина Александр Новак.

Уральский полпред президента Владимир Якушев отметил, что Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах. В основе такого результата, считает полпред, серьезная работа, проделанная руководством области в предыдущий срок.

"Вам предстояло найти новые точки для роста региона. И задачи были выполнены на отлично. Челябинская область не только уверенно сохраняет свои экономические позиции, но из года в год демонстрирует рост по основным показателям. Хочу пожелать Вам, региональному правительству, жителям единой командой двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. В добрый путь!", – напутствовал Владимир Якушев.

Губернатор соседней Свердловской области Евгений Куйвашев в своем поздравлении сообщил, что "убедительная победа на выборах – это оценка по достоинству социально-экономического развития области, во главе которой стоит рачительный хозяин". Свердловская и Челябинская область – добрые друзья, добавил глава Среднего Урала.

Глава ХМАО-Югры Руслан Кухарук также поздравил Алексея Текслера. По словам руководителя северной автономии, доверие президента, мощная поддержка жителей – самые лучшие показатели развития Южного Урала.

"По многим показателям область занимает лидирующие позиции", – сказал Руслан Кухарук и напомнил о соглашении Югры и Челябинской области о сотрудничестве, пообещав укрепить его.

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что Зауралье и Челябинская область – не просто соседи.

"Для нас Челябинская область – не только всесоюзные стройки, но и загадочный Аркаим, исцеляющий Тургояк. И люди. Дорогой Алексей, ты знаешь, насколько трудным может быть губернаторский хлеб. Настоящий губернатор должен не тратить время на эмоции, а двигаться вперед", – сказал Вадим Шумков.

В ходе торжественной церемонии были зачитаны поздравительные телеграммы от премьер-министра Михаила Мишустина, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Состоялись выступления религиозных лидеров, одним из которых стал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он зачитал поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравил губернатора и глава духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

В ответном слове Алексей Текслер поблагодарил жителей, которые во второй раз оказали ему "высочайшее доверие", избрав на губернаторский пост.

"Меня вдохновляет и мотивирует поддержка земляков. Ощущаю ее во время общения. Это отношение – главная награда. Изменения к лучшему стали возможны благодаря поддержке президента. Люди это чувствуют. Отдельную признательность выражаю Владимиру Якушеву. Полпредство помогает в решении задач", – сказал Алексей Текслер.

Напомним, выборы состоялись в регионе 7-8 сентября. Вскоре после их завершения Алексей Текслер благодарил жителей Челябинской области за активность и поддержку в ходе избирательной кампании.

"Выборы прошли организовано, без нареканий. Явка составила почти 49%, это на 4% больше, чем в губернаторские выборы в 2019 г. И по количеству избирателей, которые пришли на участки, и по явке показатели выше предыдущих. Благодарю наших избирателей за активность и поддержку губернатора Челябинской области. Считаю, что это оценка той работы, которая проводилась в течение последних пяти лет, непростых лет. Это доверие и аванс на будущее, который еще предстоит отработать. Многое сделано, но многое и предстоит сделать", - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в регионе также прошло большое количество муниципальных выборов, в том числе выборы в думу Челябинска.