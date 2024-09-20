Песков: Взрывы в Ливане являются предметом интереса российских спецслужб

Взрывы пейджеров в Ливане являются предметом живого интереса российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И здесь они будут выполнять свою работу", - добавил он.

Представитель Кремля также сообщил, что Москва не обсуждала произошедшее в Ливане с региональными игроками, передает ТАСС.

17 и 18 сентября в разных местах Ливана массово взрывались пейджеры и рации. Погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Американские СМИ сообщили, что израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением "Хезболла" у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.