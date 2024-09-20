Полный блэкаут: мобильная связь на Украине будет работать 4-6 часов в сутки

Предстоящей зимой на Украине мобильная связь будет работать по 4-6 часов в сутки. Об этом рассказал глава направления развития мобильного интернета Министерства цифры Украины Станислав Прибитько.

Причиной предстоящих проблем он назвал то, что операторы связи не смогут обеспечить связь во время отключения электричества в течение 10 часов подряд. Аккумуляторы мобильников не будут успевать заряжаться, к тому же из-за мобилизации не хватает персонала, пишет РБК.

Таким образом требования властей выполнены не будут.

Напомним, что ранее власти Украины объявили, что направят всю электроэнергию на оборонные предприятия. Как говорят эксперты, таким образом они показывают, что им важнее военные действия, а не "хотелки" простых жителей.