В Прикамье с водителя грузовика взыскали 800 тысяч рублей в пользу пострадавшего в ДТП

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 800 000 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В октябре 2022 года произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковой машины. В результате пассажир ВАЗ получил открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди и резаные раны пальцев кисти.

Водителя грузового транспорта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему назначили ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев.

При рассмотрении гражданского дела о компенсации морального вреда суд пришел к выводу о том, что действиями ответчика истцу причинен моральный вред, выразившийся в ухудшении качества жизни из-за полученных травм, продолжительным периодом прохождения лечения и реабилитации, а также перенесенными оперативными вмешательствами и нахождением в коме, возникшим чувством неполноценности и стеснения в результате обезображивания лица. Также суд принял во внимание то обстоятельство, что в связи с длительным лечением истца, истец был лишен возможности принимать участие в воспитании своего малолетнего ребенка и возможности материального содержания семьи.