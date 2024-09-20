Трамп в случае проигрыша на выборах обвинит в этом евреев

Дональд Трамп заявил, что в его проигрыше на выборах в президенты США будут виноваты евреи. Об этом он заявил сегодня на предвыборном мероприятии, осуждающем антисемитизм, пишет Газета.ru.

Кандидат от Республиканской партии подверг критике евреев, которые поддерживают демократов. Трамп считает, что он должен получить на выборах 100% голосов евреев в связи со своей политикой в отношении Израиля. Иначе их страна "будет уничтожена".

Вице-президент также думает, что демократы "наложили на евреев проклятие или власть".

Ранее Трамп заявлял, что весь мир готов к его победе на выборах, которые пройдут 5 ноября.