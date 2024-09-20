Екатеринбург направил на Донбасс две 20-тонные фуры гуманитарной помощи

Екатеринбург отправил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи для бойцов. В этот раз от Храма Спиридона Тримифунтского отправились сразу две фуры с 40 тонами груза.

По словам заместителя директора АНО "Сильный Урал" Евгения Манакова, в сборе груза помогали администрация Екатеринбурга, Ленинского района, отделение партии "Единой России", малый, средний, крупный бизнес и местные волонтерские движения. Команда "Прорыв" подготовила большое количество маскировочных сетей. Помимо средств индивидуальной защиты, средств гигиены, одежды и еды, особенно много в этот раз собрано медикаментов. Не обошлось и без техники, о которой так просили бойцы. Среди них монокуляры, тепловизоры, мотоциклы и два автомобиля.

"Из особенного, у нас многие подразделения просят автомобили высокой проходимости, и в этот раз у нас получилось собрать два автомобиля УАЗика. Они, на самом деле, очень необходимы. Мы их подготавливаем перед тем как отправлять, чтобы технически все работало. В этот раз еще много было закуплено генераторов, что жизненно необходимо бойцам. Сейчас бойцам, в первую очередь, нужны письма - это главное. Уже после медикаменты, но не лекарства, а бинты, жгуты, шприцы. Сейчас отвозим много воды, так как если на Луганщине еще более менее, на Донбассе до сих пор не решили этот вопрос и вода там только техническая, которую нельзя пить", - рассказал Манаков.

Существенно помогли и партия "Единая Россия" вместе с Детской филармонией, которые организовали благотворительный концерт и собрали более 570 тыс. рублей. По словам участника акции Станислава Баженова, приглашенные предприниматели в ходе концерта и подготовки к нему перечисляли средства в АНО "Сильный Урал", который же закупал все необходимое на Донбасс.

"Мы не ожидали такого отклика, все прошло очень душевно и тепло. Я очень рад, что наши однопартийцы и предприниматели даже после марафона продолжают помогать, уже приезжали сюда на храм и привозили дополнительную помощь. Поэтому, в том числе, 100 огнетушителей сегодня также отправляются в составе этой помощи", - добавил Баженов.

По традиции вместе с гуманитарной помощью военным отправляют письма детей, которые ждут своих братьев, отцов и дедушек с победой и надеются на их скорейшее возвращение домой. В акции приняли участие ученики местных школ, воспитанники детских садов и дети, отдыхающие в лагерях Ленинского района. Вместе с педагогами они собственными силами пытаются показать свою поддержку тем, кто защищает их далеко на поле боя.

"Педагоги находят такие формы, которые позволяют самовыразиться всем. Например, там есть самодельные открытки, которые имеют общий контур, а ребенок его наполняет цветом, разными посыпками, рисует сердечки, копирует слова с доски: "Мир", "Ждем", "Здоровья". Вот такие вещи воспитанники подготовительных групп уже могут писать - это то что им доступно. Родительские комитеты, руководство школ могут приносить письма в Ленинское отделение партии на Большакова, в Фонд добрососедства на Сурикова, 31Б либо в администрацию Ленинского района на Чернышевского, 2", - рассказала замсекретаря Ленинского отделения партии "ЕР" в Екатеринбурге Наталья Топоркова.

В церемонии отправки принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он поблагодарил всех, кто из раза в раз помогает со сбором гуманитарного груза, а также волонтеров, чья помощь в этом году особенно была необходима как бойцам, так и мирным жителям.

Фуры отправились сегодня. При самом благоприятном исходе, груз доставят до бойцов уже 23 сентября.