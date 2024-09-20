20 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбург направил на Донбасс две 20-тонные фуры гуманитарной помощи

Екатеринбург отправил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи для бойцов. В этот раз от Храма Спиридона Тримифунтского отправились сразу две фуры с 40 тонами груза.

Отправка гуманитарного груза из Екатеринбурга на Донбасс(2024)|Фото: Накануне.RU

По словам заместителя директора АНО "Сильный Урал" Евгения Манакова, в сборе груза помогали администрация Екатеринбурга, Ленинского района, отделение партии "Единой России", малый, средний, крупный бизнес и местные волонтерские движения. Команда "Прорыв" подготовила большое количество маскировочных сетей. Помимо средств индивидуальной защиты, средств гигиены, одежды и еды, особенно много в этот раз собрано медикаментов. Не обошлось и без техники, о которой так просили бойцы. Среди них монокуляры, тепловизоры, мотоциклы и два автомобиля.

Евгений Манаков, заместитель директора АНО "Сильный Урал", во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга на Донбасс(2024)|Фото: Накануне.RU

"Из особенного, у нас многие подразделения просят автомобили высокой проходимости, и в этот раз у нас получилось собрать два автомобиля УАЗика. Они, на самом деле, очень необходимы. Мы их подготавливаем перед тем как отправлять, чтобы технически все работало. В этот раз еще много было закуплено генераторов, что жизненно необходимо бойцам. Сейчас бойцам, в первую очередь, нужны письма - это главное. Уже после медикаменты, но не лекарства, а бинты, жгуты, шприцы. Сейчас отвозим много воды, так как если на Луганщине еще более менее, на Донбассе до сих пор не решили этот вопрос и вода там только техническая, которую нельзя пить", - рассказал Манаков.

Существенно помогли и партия "Единая Россия" вместе с Детской филармонией, которые организовали благотворительный концерт и собрали более 570 тыс. рублей. По словам участника акции Станислава Баженова, приглашенные предприниматели в ходе концерта и подготовки к нему перечисляли средства в АНО "Сильный Урал", который же закупал все необходимое на Донбасс.

Член партии "Единая Россия" Станислав Баженов и замсекретаря Ленинского отделения партии "Единая Россия" в Екатеринбурге Наталья Топоркова(2024)|Фото: Накануне.RU

"Мы не ожидали такого отклика, все прошло очень душевно и тепло. Я очень рад, что наши однопартийцы и предприниматели даже после марафона продолжают помогать, уже приезжали сюда на храм и привозили дополнительную помощь. Поэтому, в том числе, 100 огнетушителей сегодня также отправляются в составе этой помощи", - добавил Баженов.

По традиции вместе с гуманитарной помощью военным отправляют письма детей, которые ждут своих братьев, отцов и дедушек с победой и надеются на их скорейшее возвращение домой. В акции приняли участие ученики местных школ, воспитанники детских садов и дети, отдыхающие в лагерях Ленинского района. Вместе с педагогами они собственными силами пытаются показать свою поддержку тем, кто защищает их далеко на поле боя.

Замсекретаря Ленинского отделения партии "Единая Россия" в Екатеринбурге Наталья Топоркова(2024)|Фото: Накануне.RU

"Педагоги находят такие формы, которые позволяют самовыразиться всем. Например, там есть самодельные открытки, которые имеют общий контур, а ребенок его наполняет цветом, разными посыпками, рисует сердечки, копирует слова с доски: "Мир", "Ждем", "Здоровья". Вот такие вещи воспитанники подготовительных групп уже могут писать - это то что им доступно. Родительские комитеты, руководство школ могут приносить письма в Ленинское отделение партии на Большакова, в Фонд добрососедства на Сурикова, 31Б либо в администрацию Ленинского района на Чернышевского, 2", - рассказала замсекретаря Ленинского отделения партии "ЕР" в Екатеринбурге Наталья Топоркова.

Передача детских писем из Екатеринбурга военным на Донбасс(2024)|Фото: Накануне.RU

В церемонии отправки принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он поблагодарил всех, кто из раза в раз помогает со сбором гуманитарного груза, а также волонтеров, чья помощь в этом году особенно была необходима как бойцам, так и мирным жителям.

Фуры отправились сегодня. При самом благоприятном исходе, груз доставят до бойцов уже 23 сентября.

Отправка гуманитарной помощи из Екатеринбурга на Донбасс(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, СВО, Донбасс, гуманитарная помощь


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