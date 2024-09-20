15 сотрудников РМК получили благодарственные письма уральского полпреда

В резиденции уральского полпреда чествовали жителей Свердловской области. Наград были удостоены сразу несколько сотрудников Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, награды по поручению полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева вручал его заместитель Борис Кириллов. За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 20-летием Русской медной компании благодарственные письма полпреда вручили 15 сотрудникам Русской медной компании.

Борис Кириллов отметил, что за каждым экономическим достижением стоит честный, добросовестный труд конкретного человека.

"Главное достояние Урала – это люди. Благодаря их мастерству, знаниям и умениям он стал одним из ключевых экономических центров страны. Здесь живут тысячи блестящих специалистов, которые знают, как преодолевать сложности и противостоять вызовам. И именно в них – залог успеха региона. РМК – одна из системообразующих компаний не только в нашем регионе, но и во всей стране. Один из локомотивов роста нашей отечественной экономики. И в этих результатах труд каждого из вас", - подчеркнул Кириллов.

Он поблагодарил уральцев за вклад в развитие региона и вручил им благодарственные письма. Также в этот день различные награды полномочного представителя президента получили представители Свердловской туристической отрасли и специалисты по медиакоммуникациям.