20 Сентября 2024
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Олег Ковалюк

15 сотрудников РМК получили благодарственные письма уральского полпреда

В резиденции уральского полпреда чествовали жителей Свердловской области. Наград были удостоены сразу несколько сотрудников Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, награды по поручению полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева вручал его заместитель Борис Кириллов. За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 20-летием Русской медной компании благодарственные письма полпреда вручили 15 сотрудникам Русской медной компании.

Борис Кириллов чествует жителей Свердловской области(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Борис Кириллов отметил, что за каждым экономическим достижением стоит честный, добросовестный труд конкретного человека.

Борис Кириллов чествует жителей Свердловской области(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Главное достояние Урала – это люди. Благодаря их мастерству, знаниям и умениям он стал одним из ключевых экономических центров страны. Здесь живут тысячи блестящих специалистов, которые знают, как преодолевать сложности и противостоять вызовам. И именно в них – залог успеха региона. РМК – одна из системообразующих компаний не только в нашем регионе, но и во всей стране. Один из локомотивов роста нашей отечественной экономики. И в этих результатах труд каждого из вас", - подчеркнул Кириллов.

Борис Кириллов чествует жителей Свердловской области(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Он поблагодарил уральцев за вклад в развитие региона и вручил им благодарственные письма. Также в этот день различные награды полномочного представителя президента получили представители Свердловской туристической отрасли и специалисты по медиакоммуникациям.

Теги: РМК, полпред, награждение


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