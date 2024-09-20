Песков: ситуация в некоторых районах Курской области чрезвычайная

В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной. Речь идет о тех местах, которые находятся под контролем ВСУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Lenta.ru.

"Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", — сказал пресс-секретарь.

Бои в Курской области идут с 6 августа. После вторжения украинских войск в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. Российское контрнаступление началось 11 сентября. Владимир Путин считает изгнание украинских войск из Курской области священным долгом российских военных.