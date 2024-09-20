Кредит в 35 млрд евро выделит Украине Еврокомиссия

Кредит в 35 миллиардов евро получит Украина от Еврокомиссии. Так заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находясь с официальным визитом в Киеве, пишет Интерфакс.

По ее словам, такой жест ЕК входит в рамки обязательств G7 о выделении Киеву 50 миллиардов долларов. По некоторым данным, гасить долг будут за счет доходов с конфискованных российских активов.

Дер Ляйен назвала этот кредит важным вкладом в восстановление Украины.

В документе, принятом Еврокомиссией, говорится о необходимости быстрого принятия предложения до конца октября. Деньги Украина получит до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву 160 миллионов долларов для поддержания энергетической инфраструктуры. 100 миллионов из них взяты из прибыли от замороженных активов РФ.

Всего с начала военной операции Евросоюз предоставил Украине около 2 миллиардов евро.