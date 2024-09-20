75% ИT-решений в российских компаниях остаются зарубежными

Несмотря на масштабные инвестиций в отечественное программное обеспечение, 75% ИT-решений в российских компаниях по-прежнему остаются зарубежными. Об этом сообщает Angara Security.

В исследовании отмечается, что переход на отечественные решения происходит медленно и не совсем в нужном направлении. Российская ИT-индустрия ранее сильно отстала в разработке собственных продуктов, теперь это наверстать в одночасье невозможно. Российским компаниям не хватает широкой экосистемы партнеров и вендоров, что замедляет процесс разработки и внедрения новых решений. Еще одна проблема - психологическая. Многие привыкли к зарубежному ПО и не готовы переходить на российское. В результате российский бизнес пока предпочитает китайские продукты с более выгодными ценами и условиями. Китайские компании быстро адаптируются, предлагают актуальные решения и не ограничены санкциями.

Минусы очевидны: это ограничивает технологический суверенитет, может привести к экономическим потерям в случае новых санкций и создает уязвимости.

Характерно, что накануне Федеральная служба по техническому и экспортному контролю заявила: отечественное ПО стоит неоправданно дорого и уступает по качеству иностранным аналогам. Как подчеркивает директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, цены на российский софт ежегодно растут на 15-20%, а то и больше. В этих условиях переход на российское ПО невозможен.