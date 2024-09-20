Raiffeisen Bank International уходит из Белоруссии

Raiffeisen Bank International (RBI) продала свою долю (87,74 %) в белорусском "Приорбанке". После окончания сделки организация покинет белорусский рынок.

Сделка "окажет негативное влияние" на консолидированную прибыль RBI. Организация потеряет €300 млн. Главным образом из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью АО "Приорбанк".

"С завершением этой сделки RBI успешно покинет белорусский рынок и тем самым снизит сложность своей операционной деятельности в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе", - сообщает в своем пресс-релизе RBI.