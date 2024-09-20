Песков прокомментировал идею запретить чайлдфри

Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение о запрете движения "чайлдфри".

"Все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от того, чтобы заводить детей, нужно запретить законодательно.

В июне заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил о разработке законопроектов по недопущению распространения чайлдфри. Также он пообещал закрепить в толковом словаре русского языка понятие "традиционные ценности".