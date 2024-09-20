Специалисты HR посетили штаб-квартиру "Атомстройкомплекса" для обмена опытом

На Среднем Урале в рамках деловой программы международного HR форума Big Fish состоялись экскурсии в офисы крупных компаний Свердловской области. Это было сделано для обмена опытом по работе с персоналом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", экскурсии прошли при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. По словам организаторов, для посещения были выбраны компании, чья деятельность направлена на формирование ценности региона и развитие его потенциала.

Так, штаб-квартиру крупнейшего строительного холдинга региона – "Атомстройкомплекс" – посетили два десятка специалистов HR-служб и руководителей предприятий, работающих в сферах строительства, производства, ритейла, диджитал.

"Одним из направлений деятельности Союза промышленников и предпринимателей является обмен лучшими практиками, поэтому для экскурсий были выбраны предприятия, накопившие масштабный опыт, потенциально интересный для HR. Также мы хотели рассказать о тех участниках Союза, кто является законодателями в своих отраслях, заявить, что в нашем регионе работают продвинутые и социально-ответственные работодатели", - отметила исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.

"Атом" представил свой кейс по вовлечению сотрудников не просто в работу, а в развитие Екатеринбурга и его бренда. Компания восстанавливает и сохраняет историческое наследие города, развивает пешеходные связи, создает новые точки притяжения в городе. Возможность каждого сотрудника вносить свой вклад в улучшение города красной линией проходит через корпоративную культуру компании, вдохновляя и сплачивая коллектив.

Сотрудники ходят в походы с корпоративным туристическим клубом "Мы с Урала", изучают историю и культуру региона, участвуют в съемках корпоративного телевидения, имеют возможность привлекать своих близких и детей к мероприятиям компании.

"Почти 30 лет успешной работы на таком конкурентном рынке, каким является девелоперский рынок Екатеринбурга, доказывает успешность HR-стратегии нашей компании и используемых инструментов. Мы стараемся внедрять новые инструменты в работу, чтобы эффективно работать с молодым поколением. Это и элементы геймификации, и внедрение внутрикорпоративных цифровых сервисов, разработка гибридных форматов работы, обеспечение коллектива возможностями не только для профессионального, но и для всестороннего личностного развития", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.