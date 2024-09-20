Украинским чиновникам и военным запретили Telegram

На Украине госслужащим и военным теперь запрещено пользоваться Telegram на служебных устройствах. Также мессенджер нельзя открывать работникам сектора безопасности и обороны, и предприятий критической инфраструктуры, пишет ТАСС.

Как утверждают украинские спецслужбы, Россия использует Telegram для кибератак и фишинга, определения геолокации пользователей и корректировки ударов. Также они уверены, что у российских спецслужб есть доступ к личной переписке пользователей и их персональным данным.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", — сказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.