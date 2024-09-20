В Тюмени с 23 сентября запускают отопление

В Тюмени с 23 сентября запускают отопление. Об этом сегодня сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Подача тепла будет осуществляться постепенно, в течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения.

Афанасьев провел заседание штаба по функционированию коммунального комплекса. Обсуждалась готовность города к зиме. Теплотехническая часть объектов полностью готова к приемке тепла. Также проверку готовности к отопительному периоду прошли 3737 многоквартирных домов.

"Большинство управляющих компаний ответственно подошли к этому вопросу, дома готовы принять тепло в штатном режиме", - сообщил Афанасьев.

Все социальные учреждения также получили паспорта готовности. Сегодня более половины из них уже подключены к отоплению. Также мэр пообещал улучшение ситуации с электроснабжением в садовых товариществах, расположенных по Салаирскому, Велижанскому и Московскому трактам. Прошлой зимой жители садов жаловались на перебои с электричеством. Были проведены работы по строительству и реконструкции электроснабжения.