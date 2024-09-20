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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Силовики раскрыли, за что задержали главу Артемовского

Силовики раскрыли некоторые подробности уголовного дела главы уральского города Артемовский Константина Трофимова.

Задержали главу Артемовского на этой неделе. Сообщалось, что речь может идти о взятках, которые якобы давали мэру. В СКР и МВД подтверждали информацию о задержании главы одного из свердловских муниципалитетов, однако фамилий не называли. В Следственном комитете сообщали лишь о "расследовании уголовного дела коррупционного характера, в рамках которого проводятся необходимые мероприятия".

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 57-летнему главе Артемовского городского округа предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье 290 УК РФ – "Получение взятки".

"По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе", - уточнили в ведомстве.

Расследование продолжается. Как добавил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, оперативное сопровождение по данному резонансному уголовному делу ведут полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.

"Работа по выяснению всех деталей совершенных противоправных деяний продолжается. Рассказывать более подробно об инкриминируемых должностному лицу преступлениях можно будет лишь по итогам следствия", - отметил полковник Горелых.

Сегодня суд заключил Константина Трофимова под стражу. Находиться под арестом чиновник будет до 18 ноября.

Теги: Трофимов, Артемовский, взятки, полиция, СК


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