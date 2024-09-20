Виталий Хоценко открыл в Крутинке традиционную выставку-ярмарку аграрных достижений школьных производственных бригад

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился с рабочей поездкой в Крутинский и Любинский районы. И сегодня руководитель региона во второй раз стал почетным гостем уникальной сельскохозяйственной выставки-ярмарки трудовых достижений школьников района «Дары Крутинских школ». Только в этом районе можно увидеть подобный смотр достижений ученического производственного движения, который проводится каждый год на протяжении 11 лет.

Продавцами в школьных торговых рядах выступают сами дети, представляя выращенный своими руками урожай садово-огородной продукции. На прилавках представлены овощи, фрукты, саженцы, семена, соленья, варенье, а также выпечка с начинкой из своих же ягод и корнеплодов. Выручка пойдёт на нужды школ.

Воспитанники образовательных учреждений муниципалитета традиционно представляют свой урожай, выращенный на пришкольных огородах. Ярмарка посвящена Году семьи, сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.

Губернатор Виталий Хоценко и депутат ГосДумы Оксана Фадина оценили результаты работы пришкольных огородов и учебно-опытных участков. Каждая школа постаралась сделать свою экспозицию особенной и отразить в ней тематику Года семьи.

«Семейное подворье» представляет историю семейных традиций, блюда и рецепты, стенд "Наша многонациональная семья» - культуру разных народов и национальностей. На выставке-ярмарке также можно познакомиться с занимательной агрономией: результатами опытов с сельскохозяйственными растениями и овощами, школьными исследованиями местной почвы и финансовыми расчетами урожайности плодово-ягодных и овощных культур на пришкольном участке.

Здесь же разместился пункт сбора писем и посылок бойцам специальной военной операции.

Кроме овощного разнообразия, на прилавках можно было встретить лекарственные травы, цветочные культуры, необычные по форме и размеру овощи.

В Крутинском районе уделяют большое внимание развитию интереса детей к сельскохозяйственному производству, их экологическому и трудовому воспитанию. Действует своя специальная муниципальная программа «Агро-Крут». В каждом из 12 общеобразовательных учреждений района есть свой учебно-опытный участок для экспериментов с сортами и исследовательской работы и теплица, где дети под руководством учителей выращивают рассаду, участвуют в озеленении районного посёлка.

"Подведение итогов сбора урожая крутинскими школами - хорошая традиция, которая сложилась в районе с 2013 года. Такая практика существовала в советское время, и очень хорошо, что она возобновлена в Крутинском районе. Мы ставим опыт крутинцев в пример другим районам Омской области. Здесь в каждой школе есть свой трактор, своя теплица, и дети с самого раннего возраста становятся созидателями. В жизни им это точно понадобится. Сельскохозяйственная школьная ярмарка - прекрасный праздник и возможность родителям, бабушкам с дедушками посмотреть, какой урожай собрали их дети и внуки. С удовольствием приезжаю к вам на этот праздник. Вы хороший пример задаёте всей области и всей стране", - сказал Виталий Хоценко.

Отметим, что с каждым годом объемы овощей, производимых на пришкольных участках, растут. Выращенного урожая школьным столовым хватает на всю зиму.

"Вы в течение лета не сидели дома, сложа руки, вы работали на пришкольных участках. Мы живём в непростых климатических условиях. Примечательно и отрадно, что при таких условиях вы всегда собираете богатый урожай. И ещё я очень благодарен всем вам за то, что вы цените и уважаете историю семьи, своих предков. Не случайно сегодня на ярмарке буквально от каждой школы присутствуют бабушки и дедушки воспитанников", - отметил глава Крутинского района Василий Киселёв.