20 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

У Камалы Харрис заподозрили синдром самозванца

Вице-президент США Камала Харрис может побить исторический антирекорд по количеству интервью перед выборами. Из-за этого психологи заподозрили у представительницы Демократической партии синдром самозванца, пишет Lenta.ru.

По данным СМИ, Харрис дала в три раза меньше интервью, чем кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Это грозит падением ее популярности среди избирателей США.

Психиатры отмечают, что Харрис во время интервью широко жестикулирует и громко смеется, что говорит о ее тревожности и неуверенности в себе.

"Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности", — сказал известный американский психиатр.

Как пишет New York Post, по этому поводу уже волнуются демократы. По их мнению, кандидат мало общается с журналистами во время поездок. И практически каждый раз выходят неловкие ситуации. По другим предположениям, именно из-за этого штаб Харрис ограничивает ее встречи с представителями СМИ.

Синдром самозванца - психологическое явление, при котором человек не уверен в себе и в своих способностях, воспринимает свои достижения как незаслуженные и боится, что окружающие разоблачат его некомпетентность.

60-е по счету президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Теги: Харрис, выборы, США, интервью, синдром


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