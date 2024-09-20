Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде РФ

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года лишения свободы по обвинению в организации двух убийств и одного покушения.

Защита не согласна с решением кассационного суда и обжалует его в Верховном суде РФ, сообщила РИА Новости адвокат Полина Немчинова.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Адвокаты Фургала подали апелляционную жалобу. Они заявили о давлении на присяжных и о нахождении в их комнате для совещаний посторонних. Двое запасных присяжных подтвердили слова о посторонних, при этом старшина коллегии отрицает заявления о давлении. В ноябре 2023 года Мособлсуд признал приговор законным. Это решение было обжаловано в кассации.