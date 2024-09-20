ВТБ поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%

Банк ВТБ внезапно увеличил размер первоначального взноса по семейной ипотеке с 30,1% до 50,1%, следует из информации на сайте кредитного учреждения.

Отмечается, что условия для зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений.

Клиенты, которые подали заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября включительно.

18 сентября Сбербанк в связи с исчерпанием лимитов приостановил выдачу семейной ипотеки.

По словам экспертов, фактически мы наблюдаем сокращение программы семейной ипотеки под 6%, которая формально продолжает действовать.

Ранее Минфин России официально объявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Взять кредит можно на квартиру в новостройке или на строительство индивидуального жилого дома. Генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил, что льготная ставка в 6% годовых по государственной программе "Семейная ипотека" в ближайшее время не будет меняться.

Проценты по рыночной ипотеке выросли до 21-22% после увеличения ключевой ставки ЦБ до 19%.