Бастрыкин вмешался в скандал со школьным питанием в Нижневартовске

Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав учеников одной из школ в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве сообщают, что с начала текущего учебного года организацию питания школьников осуществляет компания, которая не имеет постоянного штата сотрудников, ее работники - вахтовики. У технического персонала, ответственного за уборку общих и сантехнических помещений нет медкнижек. Также они нарушают нормы СанПиН.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.