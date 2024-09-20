Задержанный глава уральского города отправлен под арест до ноября

Задержанного главу уральского города Артемовский Константина Трофимова отправили под арест. Такое решение сегодня вынес суд в Первоуральске.

Чиновник заключен под стражу до 18 ноября нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток. На аресте Трофимова настаивало следствие.

Силовики задержали главу Артемовского на этой неделе. Сообщалось, что речь может идти о взятках, которые якобы давали мэру. В СКР и МВД подтверждали информацию о задержании главы одного из свердловских муниципалитетов, однако фамилий не называли.

В Следственном комитете сообщали о расследовании уголовного дела коррупционного характера, в рамках которого проводятся необходимые мероприятия.