Захарова: взрывы в Ливане - новый вид теракта

Множественные взрывы пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта. Так сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", — сказала она.

Она отметила, что жертвами взрывов стали десятки людей, в том числе дети, пострадали – тысячи. По мнению Захаровой, теракты стали беспрецедентными в истории мирового сообщества.

Она добавила, что Россия очень переживает за развитие событий в Ливане и следит за ними.

Также Захарова добавила, что нужно сделать все необходимое для того, чтобы не допустить "большого взрыва" на Ближнем Востоке. По ее словам, РФ рассматривает нападение на Ливан как очередной акт гибридной войны.

Атака по Ливану — грубое нарушение суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия, подчеркнула дипломат.

Напомним, что 17 и 18 сентября в разных местах Ливана массово взрывались пейджеры и рации. Как уточнили позже, это произошло из-за "высокотехнологичного воздействия". Тогда погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения. В те дни врачи провели более 60 тысяч операций.

"Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Израиль свою причастность не подтверждает.

По некоторым данным, операция в Ливане планировалась минимум 15 лет.