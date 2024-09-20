План "Ковер" вводился в аэропортах в двух разных регионах

План "Ковер" вводился в аэропортах Тамбова и Борисоглебска из-за угроз атак БПЛА, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, план "Ковер" вводили сегодня около 01:00. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы около трех часов.

Утром Минобороны РФ сообщило, что восемь украинских БПЛА были уничтожены системой ПВО над территорией Белгородской области.

На прошлой неделе аэропорты Мурмаши и Хибины в Мурманской области временно закрывали из-за угрозы атаки БПЛА, были задержаны рейсы на вылет и на прилет.