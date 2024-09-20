В Сибири на мосту столкнулись восемь автомобилей

На Байдаевском мосту Новокузнецка случилась массовая авария – столкнулись восемь автомобилей.

КамАЗ, ехавший со стороны поселка Притомского, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля. Потом он выехал на "встречку", где столкнулся с "Ладой Грантой".

После этого "Лада" сбила дорожное ограждение и врезалась в ехавшую навстречу "Газель". Также в аварию попали пять машин, двигавшихся перед КамАЗом. Никто из участников ДТП не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области.