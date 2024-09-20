Кадыров отправил Cybertruck с пулеметом на СВО

Два автомобиля Cybertruck, который производит Tesla, отправлены в зону военной операции. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы", — написал он.

Два авто, которые находятся на Украине, работают штатно. По словам Кадырова, машины "прекрасно справляются с возложенными задачами".

Ранее Кадыров показывал видео с двумя автомобилями Cybertruck в кузовах, на которых установлены пулеметы. Они едут по лесу. На каждом дежурит по трое военных. Также показана стрельба с пулеметов по летящему беспилотнику.

Cybertruck глава Чечни получил в августе.

"Лично убедился, что неслучайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное", — написал он после тест-драйва.

Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 94 000 до 114 000 долларов. Первый такой автомобиль появился в Москве в мае 2024 года.

Ранее Кадыров заявлял, что один из электрокаров удаленно отключил Илон Маск. Он перестал работать по неизвестным причинам. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, Илон Маск поступил некрасиво и упрекнул в том, что миллиардер сначала дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает.

"Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", - возмутился глава Чечни.