В Сургуте мигрант арестован за публикацию флага террористической организации

Сургутский городской суд арестовал на 10 суток гражданина Кыргызской Республики по административному правонарушению, предусмотренному ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций), сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Мигрант опубликовал в соцсети "ВКонтакте" флаг "партии исламского освобождения"*, допустив массовое демонстрирование символики запрещенной в России организации. В суде мигрант признал факт правонарушения.

Постановлением Сургутского городского суда гражданин Кыргызской Республики признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток без конфискации.

*"Партия исламского освобождения" признана террористической организацией и запрещена в РФ.