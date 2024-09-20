Правительство Турции не обсуждает возобновление работы системы "Мир"

Власти Турции не обсуждают возобновление использования платежной системы "Мир" в стране. Об этом сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков республики.

Также отмечается, что госбанки пока не получали каких-либо указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и РФ.

Осенью 2022 года все банки Турции перестали принимать карты "Мир". В посольстве РФ в Анкаре подтвердили, что держатели российских карт столкнулись с проблемами в Турции и от них поступают многочисленные жалобы. Сообщалось, что Москва и Анкара уже работают над поиском альтернатив.

Также от обслуживания "Мира" отказались банки в ряде других стран, например, в Казахстане и Узбекистане. В Киргизии признали, что банки прекратили работать с картами "Мир" из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США.