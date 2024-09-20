"Нашу жизнь сделали адом". Уволившаяся учительница рассказала о причинах

Учительница из Старого Оскола уволилась из школы после 20 лет работы и написала письмо - крик души, которое обнародовал "Публичный Старый Оскол". Письмо описывает реалии современной школы.

Она заявила, что когда-то влюбилась в профессию учителя, но сейчас, после всех мучений, это самый счастливый день в ее жизни. Ее фактически выдавила бездушная система, она не может так дальше работать. За первые две недели сентября детям пришлось пройти пять диктантов: ИТ-диктант, Диктант здоровья, Безопасные дороги, Основы здорового питания, Урок цифры, которые никому не нужны, а только собирают сертификаты. Как всегда, все нужно было сделать срочно и принудительно. Учителей не уважают и нагружают дурацкой работой, их отчуждают от детей, дети остаются без внимания и уходят в интернет. Она больше не хочет в этом участвовать.

"Учитель - друг, помощник, наставник, тот, кто учит и дает знания, а не реализует чужие бездарные проекты. Мы запрещаем детям телефоны на государственном уровне и тут же просим: "Достаньте, пожалуйста, телефоны, нужно диктант или урок цифры пройти"... Почему департамент образования заставляет учителей нарушать закон?! Последней каплей этого года стала новая версия Виртуальной школы, которая просто уничтожила морально учителей, детей и родителей. Кто-то придумал и превратил жизнь в ад сотни тысяч людей (три области в проекте), заработал денег, а мы должны страдать. Вместо обычных часа-двух я провожу тетерь 5-6 за компьютером, а это мое здоровье и личное время... С сентября месяца я должна собрать и заполнить документы по 27 пунктам, это мыслимо? Зачем и кому это нужно, а главное, когда я должна это делать? Я росла без этих бумаг, но со мной разговаривали, у нас были чаепития, классные мероприятия, мы с УДОВОЛЬСТВИЕМ дежурили в классе, столовой, убирали территорию и ходили к ветеранам, мои родители доверяли учителю, а теперь сплошные запреты (сначала ковид, теперь ЧС), сборы согласий и разрешений на все", - написала учительница.

Она благодарит родителей, которые проходили все тесты, опросы и т.п. Но система образования выдавливает настоящих учителей и создает фикцию. И это закат образования.

В комментариях люди в основном выражают поддержку и понимание. Репетитор по истории и обществознанию Ольга Михайловна написала, что сама ушла из школы два года назад после почти 30 лет работы. И считает, что школа сегодня уже не учит. Другие родители сообщают, что их замучили требованиями регистрации на каких-то платформах. Кто-то указывает, что школы по закону являются юрлицами, отсюда вся бюрократия. Характерно, что не осуждает уволившуюся учительницу никто.

Как сообщалось, за 8 лет число детей, учащихся вне школ, выросло в 10 раз и, по официальным данным достигло 175 тыс. Еще более 200 тыс. учатся в частных школах - здесь почти такой же рост.