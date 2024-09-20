ОМК в 2024 году обеспечит оздоровление 3,5 тысяч сотрудников и членов их семей

Группа ОМК до конца 2024 года намерены израсходовать 140 млн рублей на организацию отдыха и оздоровление более 3,5 тысячи сотрудников и членов их семей. Льготными путевками, по данным пресс-служба компании, уже воспользовались около 1200 взрослых и детей.

Всего до конца года в санаториях побывают еще 2000 сотрудников, а 1800 детей отдохнут в лагерях. Об этом генеральный директор ОМК Петр Трушин сообщил в ходе ежеквартальной прямой линии для сотрудников группы ОМК.

За получением льготных путевок для себя и своих детей могут обратиться все сотрудники предприятий компании, причем санаторное оздоровление доступно в течение всего года.

«Льготы на оздоровление крайне востребованы среди коллег. Компания стремится создать условия, чтобы год от года количество сотрудников и членов их семей, которые смогут воспользоваться льготными путёвками, увеличивалось», — подвел итог Петр Трушин.

Справка. ОМК – это 7 металлургических и машиностроительных предприятий, сеть вагоноремонтных депо, металлоломная компания, торговые и сервисные сети. Всего предприятия ОМК представлены в 37 регионах России. В ОМК работает около 38 тысяч человек.