Мощное землетрясение произошло в Кемеровской области

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Таштагольском районе Кемеровской области прошедшей ночью. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону.

В эпицентре, который находился в четырех километрах восточнее поселка городского типа Шерегеш, интенсивность составляла 5,8 баллов. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушено, все системы работают в штатном режиме, разрушений социально-значимых объектов нет.

Сейчас на месте организована работа трех оперативных групп, они обследуют территории, находящиеся в 50 километровой зоне от эпицентра.

Очевидцы рассказывают, что ночью в некоторых домах облетала штукатурка, а в магазинах с полок падал товар. У многих жителей обрушились потолочные покрытия, толчки снесли шкафы и сделали трещины в стенах. Фото и видеокадры очевидцы публикуют в соцсетях.

