Пермский краевой суд оставил без изменения приговор осужденному за кражу экс-священнику РПЦ

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор осужденному за кражу экс-священнику РПЦ Николаю Вернигору, сообщает "Ъ". Приговор будет обжалован.

Николай Вернигор ранее являлся настоятелем приходов трех пермских храмов и учредителем благотворительного фонда "Содействие в строительстве храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского".

В ходе следствия и суда было установлено, что, будучи в 2021–2022 годах секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре, Николай Вернигор похитил святыни, церковные ценности и деньги на общую сумму 23,1 млн руб.

17 июня 2024 года Ленинский суд Перми признал Вернигора виновным в краже, растрате и хищении предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. руб.