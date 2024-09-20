20 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга увеличили число мест парковки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличено число мест в зоне краткосрочной парковки.
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Как сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта, оставить машину на несколько часов на парковке Р1, которая находится перед аэровокзальным комплексом, теперь сможет больше автовладельцев. Число мест увеличено с 560 до 720 – для этого скорректирована схема движения по привокзальной площади. Как пояснили в аэропорту, необходимость изменений вызвана растущей востребованностью этой стоянки на фоне роста пассажиропотока.

Сейчас в Кольцово полным ходом идет модернизация въездных-выездных групп на стоянках, где было обновлено терминальное оборудование. Это позволяет пассажирам оплачивать парковку непосредственно на выездных стойках.

А уже со следующей недели начнутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки, но не более одной в каждом направлении. В связи с этим в Кольцово просят пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно.

Напомним, накануне стало известно, что аэропорт Кольцово передаст в собственность Екатеринбурга участок площадью 44 тысячи "квадратов", на котором расположен Дом культуры авиаработников. После этого запланирован капитальный ремонт ДК.

Теги: парковка, места, Кольцово, аэропорт, Екатеринбург


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