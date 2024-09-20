20 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

«Школа фермера» открыта в Астраханской области

Торжественный старт всероссийскому проекту сегодня дали заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Каюм Османов и директор Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Гавриленко. «Школа фермера» — это образовательная программа, включающая теоретические занятия и практические кейсы на лучших агропромышленных предприятиях области.

Его реализация в регионе стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились комплексно развивать экономику региона и усилить подготовку кадров для АПК.

Минсельхоз Астраханской области совместно с Россельхозбанком и Волгоградским государственным аграрным университетом при участии регионального Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров провели конкурсный отбор проектов для «Школы фермера». Победителями стали 37 начинающих и действующих аграриев. Занятия для них начнутся сегодня и продлятся до 19 ноября.

«Это очень хороший проект, предназначенный для помощи нашим аграриям. В регионе хорошо развита поддержка фермеров. С каждым годом появляется все больше интересных проектов, развиваются семейные династии. Благодаря новым интересным проектам мы успешно реализуем программу продовольственной безопасности», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Каюм Османов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ближайшие два месяца участников проекта ожидает 250-часовая онлайн-программа профессиональной переподготовки от Волгоградского государственного аграрного университета, а также практика на ведущих АПК-предприятиях Астраханской области. Они освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с новейшими агротехнологиями, узнают о мерах господдержки. Во время учёбы фермерам предстоит разработать бизнес-планы и защитить их перед экспертной комиссией, после чего реализовать. Все выпускники школы получат дипломы, а лучший проект – грантовую поддержку от РоссельхозБанка.

Астраханская область – один из регионов-лидеров в сфере АПК, в частности, по выращиванию овощей в открытом грунте. Объем валовой продукции сельского хозяйства – более 70 млрд. рублей в год. Численность занятых в отрасли сельского хозяйства – почти 60 тысяч человек. Сейчас в регионе реализуется ряд крупных инвестпроектов общим объёмом более 60 млрд рублей. Область имеет не только мощную сырьевую базу, но и много предприятий по промышленной переработке овощного сырья. Регион занимает третье место в России по производству плодоовощных консервов. В Астраханской области около 200 сельхозорганизаций, почти 3000 фермерских хозяйств, 130 тысяч личных подсобных хозяйств и 56 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Проект «Школа фермера» Россельхозбанка доказал свою эффективность уже в 81 регионе, подготовив уже 6500 специалистов для АПК. Теперь к нему присоединилась и Астраханская область. С 2000 года Россельхозбанк вложил в экономику региона 33 млрд рублей, в том числе 23,1 млрд рублей в АПК; поддержал 30 инвестпроектов в животноводстве, овощеводстве и производстве молочной продукции. Помимо «Школы фермера» Россельхозбанк уже реализует на территории области стипендиальную программу для талантливых студентов и аспирантов Астраханского государственного технического университета. В базе вакансий «Я в Агро» размещено свыше 100 предложений о работе от агропредприятий региона.

Теги: игорь бабушкин, школа фермеров, апк, агропредприятия


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