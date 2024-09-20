Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей для жителей российского приграничья

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) создали в российском приграничье подобия концлагерей. В них помещают местных жителей.

"Есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы", - приводит ТАСС слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, сказанные на брифинге на полях IV Евразийского женского форума.

Это, напомнила Захарова, "типичная практика немецко-фашистских оккупантов".