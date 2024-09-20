Против ставшего диверсантом актера Канахина* завели новое дело

Против актера Кирилла Канахина*, который участвовал в нападении диверсантов со стороны Украины на Белгородскую и Брянскую области, заведено новое уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Второго Западного окружного военного суда.

По делу проходят также еще четыре фигуранта — основатель "Русского добровольческого корпуса"** Денис Капустин*, Антон Зырянов, Александр Галанов* и Алексей Огурцов*. Им вменяют более 10 статей, среди которых - теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное пересечение госграницы, организация террористического сообщества или участие в нем, пропаганда терроризма.

Процесс будет проходить в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами России.

После начала специальной военной операции Канахин* уехал на Украину и вступил в РДК**. В начале этого года его приговорили заочно к пожизненному сроку за госизмену. Теперь ему грозит второй такой же срок.

Основателя и одного из руководителей РДК**, гражданина РФ Дениса Капустина* объявили в розыск. Он, по данным ФСБ РФ, является организатором нападения на село в Брянской области.

* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

** внесен в список террористических организаций и запрещен в России