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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вновь оставил в колонии получившего срок за взятки сибирского экс-силовика

В Екатеринбурге суд вновь отказал в замене наказания бывшему полицейскому из Новосибирска, получившему срок за взятки.

В феврале 2020 года суд в Новосибирске признал Михаила Латыша виновным в получении взяток в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет в колонии строгого режима со штрафом более 3 млн рублей. Расследование показало, что полицейский предупреждал организатора подпольных казино о готовящихся проверках и рейдах, за что и получал взятки. Кроме того, что его отправили за решетку, он был лишен специального звания "капитан полиции".

Латыш отбывает свой срок на Среднем Урале и уже не в первый раз просит изменить ему наказание на более мягкое. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно сибирский экс-силовик вновь подал ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами. В ведомстве отметили, что вину осужденный изначально признавал лишь частично. Только в январе 2022 года он написал заявление о полном признании вины и согласии с приговором суда.

Как пояснили в прокуратуре, в колонии Латыш трижды привлекался к дисциплинарной ответственности. Крайнее взыскание он получил в марте 2023 года. В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства бывшего полицейского отказал. Михаил Латыш продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Теги: полицейский, колония, суд


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