Памятник Пушкину снесут в Одессе

Памятник русскому поэту Александру Пушкину центре Одессы снесут. Такое решение уже подписала военная администрация города. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

"Есть закон — его нужно выполнять. Жизнь изменилась. Сегодня у нас другие герои", — сказал Кипер.

Как пишут Известия, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов обещал не трогать монумент. Он выступает категорически против сноса и отмечает, что Пушкин привлекает туристов и является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Памятник к тому же стал одной из визитных карточек города. Мэр напомнил, что его устанавливали на деньги жителей.

"Борьба" с памятниками, относящимися к России или СССР, началась на Украине в 2015 году вместе с декоммунизацией.

Тогда начали сносить "неугодные" властям памятники выдающимся ученым, писателям, поэтам, мемориалы советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Снесено уже более 2,5 тысяч монументов.

Также в стране массово переименовывают города и села. Новый список переименований появился накануне, 19 сентября. В него вошло более 300 населенных пунктов. А уже сменили название свыше 900 населенных пунктов и 50 тыс. улиц.