Задержаны мошенники из Москвы, Свердловской и Челябинской областей, вымогавшие деньги у тюменского айтишника

В Тюменской области сотрудники ФСБ Тюменской, Свердловской и Челябинской областей задержали подозреваемых в вымогательстве у жителя Тюмени 900 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в РУФСБ Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по пп. "а,г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Подозреваемые обратились к айтишнику, чтобы он разработал для них вредоносное ПО, с помощью которого они могли бы похищать деньги с банковских счетов граждан. Получив отказ, они начали вымогать у него деньги. Подозреваемых задержали в Москве, Свердловской и Челябинской областях: один из них оказался лицом без гражданства, двое являются гражданами России. Сейчас следствие проводит мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности.

Задержанных заключили под стражу, за совершение преступления им грозит лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Напомним, в конце августа 68 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 37 млн руб., а в начале сентября в полицию Екатеринбурга поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму более 20 млн руб., в связи с чем был организован массовый рейд.